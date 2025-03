Gli azzurri dell'atletica pronti per i Campionati Europei indoor di Apeldoorn

Gli azzurri dell'atletica volano, con la concreta voglia di ben figurare ed alcune punte, alla volta dell'Olanda per la 38/ma edizione dei Campionati Europei indoor di Apeldoorn, in programma da giovedì a domenica. Questa mattina, dall'aeroporto di Fiumicino, è in partenza una rappresentanza dei 37 atleti, dei quali 19 uomini e 18 donne, selezionati dal direttore tecnico Antonio La Torre. Tra sorrisi, strette di mano e selfie con passeggeri, anche stranieri, allo scalo romano, all'imbarco, i due saltatori che hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi: Mattia Furlani nel lungo, autore dell'attuale migliore prestazione mondiale 2025 di 8,37, e Andy Diaz nel triplo quest'anno accreditato di 17,31; con loro Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli, argento mondiale lo scorso anno. In partenza anche Eloisa Coiro (800), Elisa Di Lazzaro (60hs), Hassane Fofana (60hs), Nicolò Giacalone (60hs), Alice Mangione (400) e Marta Zenoni (1500).

"La stagione indoor è iniziata in modo travagliato, tra acciacchi ed un infortunio ma mi sono ripreso - ha detto Simonelli - Il mio esordio quindi è direttamente in Olanda e non vedo l'ora di essere in pista e gareggiare: mi sento bene e ho buoni propositi". Diaz non si nasconde: "L'obiettivo è vincere e spero di non far soffrire prima il pubblico italiano nella qualificazione, passandola spero al primo salto: poi in finale punto alla medaglia. Siamo tre gli italiani ed abbiamo la possibilità di salire tutti sul podio. Le sensazioni sono buone, sto bene. L'Italia vuole confermarsi al top come agli ultimi Europei a Roma e vuole portare il tricolore al punto più alto".

Domani mattina gli azzurri avranno la possibilità di accedere per la prima volta all'arena dei Campionati, l'Omnisport di Apeldoorn, velodromo da circa cinquemila posti, per il consueto allenamento ufficiale della vigilia che prevede anche le prove di partenza con gli starter. L'Italia riparte dalle sei medaglie della passata edizione di Istanbul 2023.