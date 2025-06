Gli stadi italiani: un gap rispetto all'Europa, dice Luigi De Siervo

"Gli stadi sono il gap che divide l'Italia dagli altri paesi europei". Così l'Ad della Lega Serie A Luigi De Siervo nell'evento inaugurale del Festival della Serie A in corso a Parma. "Noi in Italia abbiamo gli stadi più vecchi, in media hanno 75 anni, quindi sono già in pensione abbondantemente".

A margine del primo panel è stato reso omaggio a Bruno Pizzul, telecronista Rai morto nel marzo scorso. Nel pomeriggio è atteso il sorteggio dei nuovi calendari del massimo campionato.