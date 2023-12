Goggia, buona prova, ma un errore costoso

Sapevo che oggi la Shiffrin sarebbe stata una cliente pericolosa, e così è stato. Per ora non si pensa alla classifica generale, bisogna pensare giorno per giorno", ha dichiarato Sofia Goggia ai microfoni della Rai dopo il secondo posto nella libera di coppa del mondo a St.Moritz. "Nel complesso ho disputato una buona prova, con qualche sbavatura e un errore importante nel finale. La Fede ha fatto una grande gara - ha aggiunto -. Sono comunque lì e probabilmente ho pagato il fatto che questa era solo la terza discesa della mia stagione. Sono comunque contenta del risultato". Anche Federica Brignone ha lasciato buone impressioni, arrivando terza a soli due centesimi dalla lombarda: "Se ieri non ero soddisfatta della mia prova, oggi invece sono veramente felice - ha detto -. Sono riuscita ad attaccare bene le parti più lente e i curvoni e sono stata veloce. Sono davvero contenta della mia discesa. Avevo detto che sarebbe stata una gara ai centesimi ed è stato così. Da inizio stagione - ha sottolineato - ho ottenuto buoni risultati in tre discipline: questo fa tutta la differenza del mondo. Siamo una squadra forte e lo dimostriamo".