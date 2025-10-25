Goggia fuori nella 1/a manche del gigante a Soelden
L'azzurra inforca con un braccio e cade, ma nessuna conseguenza
Sofia Goggia è finita fuori pista nella prima gara della stagione, il gigante di coppa del mondo di Soelden, in Austria. Partita col pettorale 16, nel difficile muro centrale la bergamasca è andata in rotazione agganciando il palo di una porta. Finita nella neve, Goggia si è comunque subito rialzata senza problemi ed è scesa con gli sci fino al traguardo.
