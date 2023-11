Goggia sesta alla prima prova Zermatt-Cervinia di Sci

Dopo la cancellazione di ieri a causa del solito maltempo, le ragazze jet sono riuscite a portare a termine la prima indispensabile prova sulla Gran Becca, il nuovo tracciato tra Zermatt e Cervinia sopra i tremila metri di quota. Se nel fine settimana il meteo sarà positivo, si potranno così finalmente disputare le due discese in programma, che sarebbero le prime dopo le sei andate a vuoto tra le quattro annullate nella passata stagione e le due uomini di quest'anno. La migliore è stata la austriaca Christina Ager in 1.35.51, seguita dalla sua connazionale Emily Schoepf in 1.36.06. Terzo tempo per la tedesca Kira Weidle in 1.36.58. La migliore azzurra, con il sesto tempo in 1.37.08, è stata Sofia Goggia, che si è trovata in una fase di studio della nuova pista e ha partito quasi rilassata nel primo tratto. Poi vi sono Nicol Delago 9/a in 1.37.27, Federica Brignone 16/a in 1.37.85 e Vicky Bernardi 19/a in 1.38.08. Più indietro Teresa Runggaldier in 1.38.28, Laura Pirovano in 1.38.62, Nadia Delago in 1.38.69, Elena Dolmen in 1.38.79 e Marta Bassino in 1.38.86. Domani è in calendario ancora una prova.