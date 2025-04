Golden State Warriors ai playoff NBA dopo vittoria sui Grizzlies

Dopo una partita molto serrata, i Golden State Warriors di Stephen Curry (37 punti) hanno sconfitto i Memphis Grizzlies (121-116) e si sono confermati ai playoff Nba. Gli Orlando Magic hanno avuto vita facile nel battere gli Atlanta Hawks (120-95). Golden State ora sfiderà Houston, mentre Orlando affronterà i campioni di Boston nel primo turno dei playoff che inizia domenica. Memphis e Atlanta avranno un'ultima possibilità venerdì, contro le vincenti di Sacramento-Dallas e Chicago-Miami.

Costretti a passare i playoff dopo la sconfitta contro i Los Angeles Clippers, i Golden State Warriors hanno nuovamente dato spettacolo in casa. Arrivato da Miami a febbraio, Jimmy Butler ha giustificato il suo status di centro All-Star per sei volte con una partita solida, accumulando 38 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Butler aveva già segnato 21 punti all'intervallo, dando ai Warriors un vantaggio di 12 punti (67-55). Ma i californiani non sono riusciti a mantenere il controllo della partita. Giocatore chiave dei Grizzlies, Ja Morant (22 punti) si è distorto la caviglia destra durante il terzo quarto. Ma il playmaker è tornato in campo nel quarto quarto, mentre Curry, in difficoltà da un po', ha riportato un infortunio al pollice destro.

Gli Hawks sono stati travolti dalla fine del primo quarto (32-17 per Orlando). Nonostante siano riusciti a rimontare fino a tre punti nel terzo quarto, hanno perso terreno negli ultimi dodici minuti. Cole Anthony (26 punti) e Paolo Banchero (17 punti, 9 rimbalzi, 7 assist) hanno brillato in modo particolare.