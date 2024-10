Goleada Fiorentina, ne fa sei al Lecce

Goleada della Fiorentina al 'Via del Mare'. I viola vincono il 'set', battendo 6-0 il Lecce, che esce tra i fischi del pubblico di casa: giornata storta per la squadra di Luca Gotti, dominata dagli ospiti che nel primo tempo la doppietta di Cataldi (20' e 45'), in mezzo (al 34') la rete di Colpani che fa bis, al 9' della ripresa, per il momentaneo poker dei viola. Con Palladino squalificato, in panchina c'è Citterio per la Fiorentina che dilaga ancora con le reti di Beltran al 16' e Parisi al 27'.