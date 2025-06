Golf: Buonfiglio all'Open d'Italia, in testa il francese Couvra

Terzo round dell'Open d'Italia con un ospite d'eccezione. Il neo presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, è stato presente all'Argentario club all'82/a edizione del torneo che vede in testa, con uno score di 199 (69 63 67, -11) colpi, il francese Martin Couvra.

"Il mio inizio da presidente del Coni mi rende felice e orgoglioso. Perché mi consente di essere non solo vicino allo sport tutto ma di conoscere qualsiasi disciplina - le parole di Buonfiglio -. Questa è la mia prima volta su un campo da golf. Mi sono divertito a provare i primi colpi. Conosco il Presidente Cerchiai e so quanto stia facendo per contribuire ad aprire sempre di più le porte del golf a tutti e costruire una cultura per apportare sempre più praticanti. Ritengo sia la persona adatta per prendere in mano una responsabilità non facile visto quanto fatto da Franco Chimenti, che è stata una persona straordinaria, e credo che Cerchiai abbia tutti i requisiti per far bene".

Per quanto riguarda la gara Couvra, francese di 22 anni, con un titolo sul DP World Tour (il Turkish Airlines Open lo scorso maggio), precede di un colpo il suo connazionale Adrien Saddier e lo spagnolo Eugenio Chacarra, secondi con 200 (-10). Sono rimasti in alta classifica Francesco Laporta, nono con 203 (65 69 69, -7), e Jacopo Vecchi Fossa, 11° con 204 (68 67 69, -6).