Golf: Lpga Tour, la giapponese Akie Iwai vince a Portland
L'azzurra Moresco chiude in 18ma posizione
La golfista giapponese Akie Iwai ha vinto il Portland Classic chiudendo con 264 colpi (24 sotto il par) il torneo dell'Lpga Tour disputato nella principale città dell'Oregon, nel nordovest degli Stati Uniti.
Secondo posto per l'americana Gurleen Kaur e terzo per la sorella della Iwai, Chisato. L'azzurra Benedetta Moresco ha chiuso in 18ma posizione, con 12 colpi sotto il par.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su