Golf: Open d'Italia, a Cervia è volata finale per il titolo

A Cervia sono tutti in campo i big dell'81/a edizione dell'Open d'Italia. All'Adriatic Golf Club (par 71) è nel vivo la volata finale per la corsa al titolo. Tra gli azzurri, ha perso terreno Andrea Pavan mentre c'è attesa per il giovane Gregorio De Leo, sorpresa del torneo del DP World Tour e 6/o al termine del "moving day". Buon finale di Guido Migliozzi, protagonista con un ultimo giro in 68 (-3) su un totale di 278 (-6) colpi.