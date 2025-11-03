Golf:'Solo i grandi vincono così',un libro in ricordare Chimenti

Un vero e proprio omaggio al golf e ai cento anni di successi golfistici italiani, ma soprattutto l'occasione per ricordare Franco Chimenti, scomparso lo scorso anno. "Solo i grandi vincono così" è il titolo del libro di 304 pagine con foto inedite e realizzato dalla Fondazione Chimenti che si addice perfettamente alla personalità di Chimenti, indimenticato numero uno della Federgolf capace di portare la Ryder Cup a Roma.

"Lui mi ha insegnato la sana incoscienza, il genio e la sregolatezza, che era anche il suo entusiasmo contagioso. Per me è come un fratello maggiore. Io senza Franco non sarei mai diventato presidente del Coni. Appena ho saputo che non ero più candidabile l'ho contattato e oggi ci sarebbe lui", il ricordo di Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e oggi n.1 della Fondazione Milano-Cortina durante la serata evento con asta benefica andata in scena al Circolo Canottieri Aniene a Roma.

Mentre Andrea Abodi sottolinea come "l'auspicio è che tutto quello che lui avrebbe voluto fare possa riprendere e che il golf possa diventare un fenomeno in Italia. Lui vedeva quello che noi non eravamo in grado di vedere, non perdiamo la sua memoria ma il modo migliore che lui vorrebbe per essere ricordato è il fare. Il golf può dare all'italia molte soddisfazioni e dovremo aiutare la federazione affinché quel disegno trovi attuazione".

Infine Edoardo Molinari che ha ricordato come "ci mandava sempre un messaggio o una chiamata, soprattutto nei momenti duri. E questo dimostra chi era Chimenti. Ci era sempre vicino", conclude.