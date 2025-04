Gp Arabia: Norris a muro con la McLaren, bandiera rossa nella Q3

La terza sessione delle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita è stata sospesa con bandiera rossa dopo che il pilota della McLaren Lando Norris è andato a sbattere contro le barriere. Per poter liberare la pista, la Q3 è stata fermata con 8′32'' ancora da completare. Il pilota britannico, che sarà decimo nella griglia di partenza, non ha avuto conseguenze ma si è sfogato via radio per il suo errore.