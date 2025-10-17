Gp Austin: Norris il più veloce nelle libere, noie per Leclerc

Lando Norris è stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti, 19/a prova del mondiale di Formula 1 che sul circuito texano di Austin prevede anche la gara sprint. Problemi per Charles Leclerc, che ha accusato problemi al cambio e non ha potuto completare l'ora di lavoro in pista.

Norris, con la McLaren ha fatto segnare il tempo di 1.33.294 e ha preceduto di un paio di decimi abbondanti il tedesco Nico Huelkenberg, con la Sauber, e il compagno di squadra e leader del Mondiale, l'australiano Lando Norris. Lo spagnolo Fernando Alonso, su Aston Martin, ha fatto il quarto tempo, subito davanti a Max Verstappen con la Red Bull.

I piloti hanno impiegato solo gli ultimi dieci minuti della sessione a cercare il tempo da qualifica, mentre gran parte dell'ora è stata dedicato al lavoro sul passo, con Lewis Hamilton che ha fatto segnare il tempo più basso, con 1.34.857, mentre il suo migliore è stato appena sotto l'1.34, l'ottavo in assoluto, appena dietro a George Russell con la Mercedes, mentre Kimi Antonelli ha chiuso col 18/o tempo.

Ha dovuto rinunciare al lavoro finale Leclerc, che a causa di problemi al cambio è stato costretto a rientrare ai box, senza più rientrare in pista e finendo così in fondo alla classifica dei tempi. Tra meno di tre ore si svolgeranno le qualifiche per la gara sprint di domani.