Gp Austria: Bezzecchi "pole inattesa, utili consigli da Vale"

"Se qualcuno ieri sera mi avesse predetto la pole l'avrei mandato a quel paese... La moto non andava ma poi abbiamo lavorato fino a tarda notte nei box e stamattina era tutto molto meglio". Così Marco Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position conquistata nel Gp d'Austria classe MotoGp. "Ci tengo poi a ringraziare Valentino Rossi, che ieri qui sul circuito mi ha dato davvero dei buoni consigli", ha aggiunto il pilota dell'Aprilia, alla sua quinta pole in carriera.

Per la gara sprint del pomeriggio e il gran premio di domani, Bezzecchi è realista: "Non credo di avere il passo dei ducatisti, di Marc e Alex Marquez e di Bagnaia, ed è veloce anche Acosta con la Ktm - ha spiegato -. Io comunque sono migliorato e cercherò di fare una bella partenza".