Gp Austria: Moreira vince in Moto2, terzo Vietti

In Moto3 successo dello spagnolo Piqueras

17 agosto 2025
Il brasiliano Diogo Moreira ha vinto il Gp d'Austria, 13/a prova del mondiale di Moto2, precedendo lo spagnolo Daniel Holgado e l'italiano Celestino Vietti. Si è ritirato il leader del mondiale, Manu Gonzalez, mentre il secondo della classifica generale, Aron Canet, si è classificato al decimo posto.

In classe Moto3, la vittoria è andata allo spagnolo Angel Piqueras, al suo terzo successo stagionale e secondo nella classifica iridata (168 punti), alle spalle del connazionale Josè Antonio Rueda (239), oggi solo quinto. Sul podio sono saliti anche il giapponese Ryusei Yamanaka, secondo, e lo spagnolo David Munoz. Migliore degli italiani, Guido Pini, nono al traguardo.

