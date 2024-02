Gp Bahrain: a Ricciardo le prime libere, 8/o tempo per Leclerc

E' Daniel Ricciardo, sulla Racing Bulls, il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp del Bahrain, esordio ufficiale in pista della Formula 1 per il campionato 2023. Il pilota australiano ha chiuso il suo giro più veloce in 1:32.869, precedendo le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Il campione del mondo, Max Verstappen, si è piazzato al sesto posto con la Red Bull, mentre Charles Leclerc con la Ferrari SF-24 ha ottenuto l'ottavo tempo e Carlos Sainz l'undicesimo. I tempi ottenuti dai piloti sono al momento poco significativi e bisognerà aspettare almeno la seconda sessione per avere qualche indicazione in più sulle reali potenzialità delle varie monoposto - che hanno usato mescole diverse e quantitativi sconosciuti di carburante - e sulle aspettative per le qualifiche e la gara, che per questo fine settimana e il prossimo si svolgerà di sabato. Sulla simulazione di gara, i top team si sono mostrati abbastanza vicini. Nella classifica dei tempi, Ricciardo ha preceduto di 32 millesimi Norris e di 244 Piasti, poi si sono classificati Yuki Tsunoda (RB +0.314), Fernando Alonso (Aston Martin +0.324), Verstappen (+0.369), George Russell (Mercedes +0.382), Leclerc (+0.399), Lewis Hamilton (Mercedes +0.433) e, ultimo della top 10, Valtteri Bottas (Sauber +0.485). Sainz ha accusato un ritard0 di 516 millesimi, subito davanti a Sergio Perez con la seconda Red Bull.