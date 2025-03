Gp di Thailandia: Bagnaia terzo, Alex secondo dietro a Marc

"In pista ho dato tutto e non sono riuscito ad avvicinarmi troppo ad Alex. L'obiettivo era arrivare secondo, ma sono arrivato terzo. Marc, invece, ha giocato con noi per tutta la gara". Così Francesco Bagnaia dopo il Gp di Thailandia classe MotoGp, che ha chiuso al terzo posto. Dopo il primo appuntamento stagionale, il pluricampione del mondo ha 37 punti in classifica, 14 più dell'italiano e otto sul fratello Alex.

Quest'ultimo ha sperato di poter vincere la gara quando si è trovato in testa con il fratello alle sue spalle con qualche problema di pressione all'anteriore, ma alla fine ha dovuto cedergli il primo posto: "Quando non hai la scia devi dare qualcosa in più - ha ammesso a caldo il pilota del team Gresini -. Marc è un campione del mondo e ha tutta l'esperienza, ma sono super felice di aver dato il 100% e del mio secondo posto".