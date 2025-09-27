GP Giappone: Bagnaia "sono tornato a fare quello che piace"

"Sono felicissimo di essere tornato a fare quello che mi piace, cioé partire bene e interpretare una bella gara. Devo ringraziare ancora i ragazzi del team per il loro lavoro". Sono state le prime parole di Francesco dopo la vittoria nella sprint in Giappone.

"Finalmente abbiamo ritrovato il bandolo della matassa, anche se con un po' di ritardo" ha commentato Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse. "Ora pensiamo a festeggiare la vittoria, cosa succederà dopo di vedrà, ci sono state gare che pensavamo favorevoli e poi non é andata come speravamo" ha aggiunto a Sky Sport.