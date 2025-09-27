Acquista il giornale
GP Giappone: per Martin frattura della clavicola destra

Il pilota dell'Aprilia é caduto nel primo giro della sprint

27 settembre 2025
Nella caduta seguita al contatto con Bezzecchi, Jorge Martin ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra. Lo hanno accertato, comunica Aprilia Racing, le radiografie alle quali il campione del mondo MotoGP si é sottoposto presso il centro medico del circuito di Motegi. Martin sarà ora trasferito in elicottero al Dokkyo Medical University Hospital per una TAC che dovrà valutare al meglio la situazione.

