Gp Las Vegas: Vasseur "pronti e determinati, siamo fiduciosi"

"Siamo fiduciosi nelle nostre potenzialità e sappiamo cosa dobbiamo fare per tenere aperta la battaglia nella classifica costruttori". Così il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, presentando il prossimo appuntamento del mondiale di Formula 1, il Gp di Las Vegas, che apre "il rush finale di questa stagione intensissima con l'ultima tripletta: tre gare in notturna e in ambiente desertico (dopo il Nevada, Qatar e Abu Dhabi, ndr)". "Ci attende un circuito cittadino estremamente veloce con poche curve, molte a novanta gradi - spiega Vasseur in una dichiarazione diffusa dal team -, ma le insidie non mancheranno, a cominciare dalle temperature, che si attendono molto basse la notte: riuscire a mettere le gomme nella giusta finestra di esercizio, in qualifica e in gara, sarà dunque particolarmente cruciale". "Ci aspettiamo un grande spettacolo da questa seconda edizione del GP per migliorare quello dell'edizione inaugurale e portare ancora più attenzione sulla Formula 1 - prosegue il manager francese -. Dal canto nostro daremo il massimo per essere tra i protagonisti: l'anno scorso abbiamo lottato per la vittoria e quest'anno sappiamo di avere il potenziale per fare di nuovo bene, a patto di curare al massimo ogni dettaglio. Ci siamo preparati al meglio: Charles, Carlos e tutte le persone del team hanno potuto tirare il fiato e sono pronti a ripartire più determinati che mai", conclude Vasseur.