Gp Monza: Hamilton precede Norris nelle libere 2, Sainz terzo

Il ferrarista in pectore Lewis Hamilton si prende il primo posto nelle FP2 del Gran premio di Monza. Il sette volte campione del Mondo (1'20''738) anticipa di appena 3 millesimi la McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz (+0.103). Quinto Charles Leclerc (+0.154). Più in difficoltà le Red Bull: Verstappen, primo nelle FP1, è quattordicesimo (+0.872), Perez è quindicesimo (+0.940). La sessione è rimasta ferma a lungo per un incidente di Nico Magnussen (illeso) alla seconda di Lesmo.