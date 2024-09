Gp Monza: Vasseur soddisfatto, Ferrari competitive

E' soddisfatto il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, dei risultati di Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle libere del venerdì al Gran Premio d'Italia. "Siamo tutti molto vicini e ci aspettavamo una situazione del genere. Ma siamo soddisfatti. E' importante avere due macchine avanti, vuole dire che siamo competitivi". Vasseur, a Sky Sport, ammette che una difficoltà superiore potrebbe arrivare per il consumo delle gomme: "La gara potrebbe diventare difficile per l'usura degli pneumatici, è difficile predirlo ora ma con la pista può gommata potrebbe andare meglio. Nuovi aggiornamenti? Siamo contenti ma abbiamo portato solo un nuovo fondo e l'ala per Monza. Ogni piccola aggiunta, però, può fare la differenza".