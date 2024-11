Lando Norris ha ottenuto la pole della gara sprint di domani nel GP del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In 1'21"012 il pilota della McLaren ha preceduto la Mercedes di George Russell. In seconda fila la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Carlos Sainz. Terza per la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen.