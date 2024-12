Gp Qatar: Verstappen scatta in testa, subito safety car in pista

Safety car subito in pista nel primo giro del Gp del Qatar, penultima prova del mondiale di Formula 1, per un incidente senza conseguenze nelle retrovie. Max Verstappen, partito dalla seconda posizione ha superato George Russell (Mercedes) portandosi in testa e alle sue spalle si è infilato Lando Norris con la McLaren. Quarto posto per Charles Leclerc e sesto per Carlos Sainz con la Ferrari, divisi dalla McLaren di Oscar Piastri. La gara è stata però congelata per l'incidente che ha coinvolto alla seconda curva Nico Huelkenberg (Haas), Franco Colapinto (Williams) ed Esteban Ocon (Alpine)