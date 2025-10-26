Acquista il giornale
Gp Sepang

Scontro nel giro di formazione, gara vinta da Furusato

di Redazione Sport
26 ottobre 2025
Paura a Sepang nella gara della classe Moto3, il cui inizio è stato ritardato di quasi due ore dopo un grave incidente avvenuto nel giro di formazione tra José Antonio Rueda e Noah Dettwiler. La moto dello spagnolo ha investito in pieno quella dell'elvetico, che procedeva lentamente, e i due piloti sono finiti a terra. Subito soccorsi, sono stati portati via elicottero in ospedale ma a quanto è stato reso noto entrambi erano coscienti.

La gara, dal percorso ridotto a dici giri, è stata vinta dal giapponese Tayo Furusato davanti agli spagnoli Angel Piqueras - secondo nella classifica mondiale alle spalle di Rueda, fresco campione di categoria - e Adrian Fernandez. Il migliore degli italiani è stato Luca Lunetta, classificatosi undicesimo.

