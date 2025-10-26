Gp Sepang: Dixon vince in Moto2, Moreira in testa al mondiale

Il britannico Jake Dixon ha vinto la gara della Moto2 nel Gp della Malesia, cominciata dopo quella della Moto Gp per il cambio di programma causato dall'incidente nella classe Moto3. Insieme con Dixon sono saliti sul podio lo spagnolo David Alonso e il belga Barry Baltus. Una caduta nel finale di gara di Manu Gonzalez ha consentito al brasiliano Diogo Morerira, quinto, di andare in testa al mondiale con 256 punti, nove in più dello sfortunato spagnolo.

La gara di Moto2 è stata accorciata da 17 a 11 giri a causa di una bandiera rossa esposta al secondo giro per alcune cadute senza conseguenze, che ha determinato una ripartenza dalla griglia.