Gp Singapore: Hamilton penalizzato, scende all'ottavo posto

Il pilota della Ferrari Lewis Hamilton è stato sanzionato con una penalità di cinque secondi nel Gp di Singapore, col risultato di scivolare all'ottavo posto, lasciando il settimo a Fernando Alonso con l'Aston Martin.

La penalità è stata decisa dai commissari perchè il britannico ha "abbandonato più volte la pista senza giustificato motivo" mentre gestiva un problema ai freni della sua vettura nelle fasi finali della gara. In sostanza, Hamilton per cercare di concludere il gp ha tagliato le curve, arrivando al traguardo con soli quattro decimi di vantaggio su Alonso e la sanzione lo ha relegato quindi all'ottavo posto.