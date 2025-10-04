GP Singapore: Williams squalificate per irregolarità al DRS

Alex Albon e Carlos Sainz sono stati entrambi esclusi dalle qualifiche del GP di Singapore a causa di problemi tecnici sulle loro Williams. Albon e Sainz erano 12mo e 13mo sulla griglia di partenza, ma hanno perso i loro risultati dopo che la squadra non ha superato i controlli post-qualifiche e partiranno in ultima fila.

Entrambe le Williams "hanno superato il limite massimo di 85 mm su entrambi i lati dell'area esterna dell'ala posteriore" si legge in una nota stilata dal delegato tecnico FIA della F1 Jo Bauer. E' stato quindi violato l'Articolo 3.10.10 g. del Regolamento Tecnico, che riguarda il Sistema di Riduzione della Resistenza (DRS).