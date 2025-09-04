Gp Spagna: Marc Marquez, arrivo qui in grande forma

"Il Montmelo mi obbligherà a lavorare un po' di più per essere al top, però ci arrivo in grande forma". In vista del Gp di Catalunya, Marc Marquez parla già da dominatore della gara. "E' una delle piste meno privilegiate per bene nel campionato ma la motivazione è elevata e farò di tutto per vincere", aggiunge.

Poi Marquez parla dei suoi possibili rivali: "Acosta mio rivale principale? Possibile, qualcuno dovrà fermare la mia striscia. Ci sono anche Alex e Pecco e le Aprilia. Noi lavoreremo per continuare a proseguire la striscia utile - sottolinea -. Qui a Barcellona avevo subito capito che la moto mi avrebbe permesso di lottare per il titolo. L'avevo già capito prima del test che questo era il posto giusto".