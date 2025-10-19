Gp Usa: Verstappen trionfa ad Austin, terzo Leclerc

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti, 19/a gara del Mondiale di Formula 1. E' il terzo successo nelle ultime quattro gare per l'olandese della Red Bull, salito sul podio insieme con Lando Norris, con la McLaren, e Charles Leclerc, con la Ferrari. Quarto l'altro ferrarista, Lewis Hamilton, davanti al leader del mondiale, Oscar Piastri, quinto con la McLaren.