Gran Premio di Monaco: Ferrari pronta alla sfida con due pit stop obbligatori

Il Gran Premio di Monaco è una gara unica. Sappiamo come la qualifica sia fondamentale e in questi giorni abbiamo lavorato proprio per migliorare la nostra performance sul giro secco, dopo che nelle ultime occasioni non siamo riusciti a sfruttare al meglio il nostro pacchetto al sabato.

A suonare la carica in casa Ferrari in vista del Gp di Monaco è il team principal Fred Vasseur che ricorda la novità principale della prossima gara: "Questo weekend debutta una novità nel regolamento sportivo che introduce una sfida ulteriore per la gara di Monaco. Ogni pilota - aggiunge il manager francese - dovrà fare almeno due pit stop con l'intento di dare più importanza alla strategia e aumentare l'azione in pista. Ovviamente è l'appuntamento di casa per Charles e questo rende questa corsa speciale per tutta la squadra, che è determinata a mettere nelle condizioni di ottenere il massimo della prestazione sia lui che Lewis".