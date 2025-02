Grant Fisher stabilisce il record mondiale indoor sui 3000 m ai Millrose Games

Lo statunitense Grant Fisher ha stabilito il nuovo record mondiale indoor sui 3000 m ai Millrose Games di New York, vincendo in 7'22" 91. Dopo una gara superba, Fisher, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nei 5.000 e nei 10.000 metri, ha superato Cole Hocker nell'ultimo giro per battere il precedente record mondiale stabilito dall'etiope Lamecha Girma (7 min 23 sec 81, 2023). Giro dopo giro, il tifo del pubblico dell'Armory Track si è fatto sempre più forte, fino all'accelerazione decisiva di Fisher sull'ultima curva e allo sprint finale. "È stata una battaglia da ricordare", ha dichiarato un felicissimo Grant Fisher poco dopo il traguardo. "Cole è in gran forma in questo momento, quindi è un grande avversario. Sono davvero felice di averlo battuto", ha aggiunto. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)