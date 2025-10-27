Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Grave lesione bicipite femorale, per De Bruyne lungo stop

Esami confermano, pesante infortunio per il giocatore del Napoli

di Redazione Sport
27 ottobre 2025
Lungo stop per Kevin De Bruyne: quello che si era sospettato subito dopo l'infortunio durante il match con l'Inter, è stato confermato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore presso il Pineta Grande Hospital: il belga ha subito una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Gli accertamenti, spiega il Napoli in una nota, "hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

© Riproduzione riservata

