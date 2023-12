Gravina soddisfatto, girone complicato ma non impossibile

"Siamo relativamente soddisfatti. Come in tutti i sorteggi auspicavamo qualche situazione meno impegnativa, ma abbiamo visto che poteva andare anche peggio. Siamo convinti di poter fare bene, e Spalletti è fiducioso". Così, dai microfoni di Sky Sport, il presidente della Figc Gabriele Gravina commenta l'esito del sorteggio di Euro '24. Gravina ha poi, alla Rai, rilanciato l'idea degli stage. "Piu' che preoccuparmi degli avversari, mi concentrerei sul mettere insieme tutte le energie per prepararci. Auspico la possibilita' di avere un lunedi e un martedi', a gennaio e febbraio, per avere i ragazzi per cominciare certi discorsi".