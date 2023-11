Gravina, Spalletti, Italia ha grandi CT e uomini

Ho parlato a lungo con Spalletti, con Luciano non ci sono segreti: lui è molto aperto e diretto, non è un uomo che ama nascondere le sue visioni. Ha parlato a lungo con i ragazzi, ha espresso la sua volontà di ricominciare da qui a giugno un progetto innovativo. Oggi la nostra nazionale ha un grande allenatore e un grande uomo. Lo ha affermato il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto durante il DLA Piper Sport Forum a San Siro. "Ora comincia il bello, come ha detto lui stesso. Stiamo programmando due partite amichevoli importanti a marzo e poi due in Italia prima dell'Europeo. È un uomo che si prende cura del calcio italiano. Non farei un confronto tra Mancini, del quale non rinnegherò mai il rapporto di amicizia riconoscendogli anche un grande lavoro svolto per il calcio italiano, non dobbiamo mai dimenticare il record mondiale delle 37 partite senza perdere e il titolo europeo. C'è una macchia che abbiamo tutti da condividere, quella della mancata qualificazione ai Mondiali 2022".