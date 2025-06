Gravina sulla debacle azzurra a Oslo: "Capire come si perde"

"Si può perdere, ma bisogna capire come si perde, un approccio diverso che solleticava quel fuoco dentro a cui speso fa riferimento Gigi Buffon poteva e doveva dare un epilogo diverso. Capire come si perde, quel modo non lo accetto". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, parla così della debacle degli azzurri a Oslo contro la Norvegia. "Non c'è spaccatura, c'è non molta lucidità anche per stanchezza fisica - ha aggiunto Gravina intervenuto al Festival della Serie A a Parma - Noi dobbiamo andare al mondiale e ci sono tante altre partite. Io in questa squadra e in questo progetto credo".