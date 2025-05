Gregorio Paltrinieri fuori dal podio nei 10 km agli Europei di Stari Grad

Niente podio per Gregorio Paltrinieri nella gara dei 10 chilometri ai campionati europei di nuoto in acque libere, cominciati a Stari Grad (Croazia). Il campione europeo in carica della distanza (tempo 1h47'26"27) è stato battuto di nove centesimi dal francese Marc Antoine Olivier, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Il dominatore della gara è stato l'ungherese campione olimpico e mondiale in carica Kristof Rasovszky, mentre l'argento è andato ad un altro francese, Logan Fontaine.

Andrea Filadelli, al debutto sulla distanza, è arrivato quinto ad un centesimo da Paltrinieri, mentre Dario Verani ha chiuso al nono posto. Domani pomeriggio Paltrinieri tornerà in acqua per la 5km, mentre in mattinata è prevista la gara femminile sulla stessa distanza.