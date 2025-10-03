Grosso esulta 'il Sassuolo ha fatto una grande prestazione'

"Per ottenere punti e punti pesanti bisogna fare grandi prestazioni e credo che la mia squadra l'abbia fatto. Ma al tempo stesso non bisogna mai mollare". Fabio Grosso è visibilmente soddisfatto per il successo del suo Sassuolo al Bentegodi. "Verona su questo campo è difficile fare punti - continua il tecnico degli emiliani -, il pubblico spinge tanto l'Hellas. Per uscire con una vittoria come questa è necessaria una grande prova e la squadra credo l'abbia fornita. I cambi? Chi è entrato è stato davvero bravo, non solo i primi tre ma mi riferisco a tutti". Poi rassicura sulle condizioni di Berardi: "Non è un grande problema, un piccolo fastidio, abbiamo preferito non rischiarlo ma chi ha giocato ha fatto benissimo. Sono davvero contento perchè i ragazzi si sono sacrificati, si sono dati tutti una grande mano".

Paolo Zanetti, al contrario, è chiaramente amareggiato. "Non siamo stati lucidi una volta che siamo andati sotto. E' figlia di frustrazione perché anche nel primo tempo abbiamo tirato molto di più dei nostri avversari e poi alla prima sbavatura andiamo sotto. Purtroppo ci capita spesso che giochiamo bene, creiamo più dei nostri avversari ma non riusciamo a finalizzare. La verità è che in questo momento l'episodio, i dettagli ci sono contro. Dobbiamo crescere ed imparare da queste partite".