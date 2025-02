Guardiola ammette: fine ciclo per il Manchester City dopo sconfitta col Real

È stato lo stesso Pep Guardiola, dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, ad ammettere che il Manchester City è arrivato alla fine di un ciclo. Un giudizio severo, che rimbalza sui quotidiani britannici all'indomani della netta sconfitta di Madrid. "Una cosa è ormai certa, il più grande Manchester City di Guardiola è finito", scrive il Guardian, definendo i Citizens scesi in campo al Bernabeu "figure simili a zombi".

Alla vigilia il manager catalano aveva chiesto ai suoi la prestazione perfetta per ribaltare la sconfitta dell'andata. La perfezione è durata appena quattro minuti, il tempo necessario agli spagnoli per segnare il primo gol, come puntualizza il Daily Mail. "La partita perfetta si è rapidamente trasformata in imperfetta, quindi in mediocre, poi orribile e infine in dolore - scrive il quotidiano britannico -. La squadra che un tempo era il City, non c'è più, fatto a pezzi dalla velocità di pensiero e d'azione del Real".

"Il City sventola bandiera bianca", titola il Times, in sintonia con l'analisi degli altri giornali sulla necessità di una rifondazione la prossima estate: "Surclassato, il City non appartiene più all'elite del calcio continentale". Come d'altronde confermato dalla storia recente: era dalla stagione 2012/13 che il City non raggiungeva (almeno) gli ottavi di finale di Champions League, quell'anno in panchina sedeva Roberto Mancini, esonerato prima della fine di quella sfortunata stagione.

Per il momento anche gli allibratori locali escludono che un destino simile attenda Guardiola, ma quella che va a concludersi è già la peggiore stagione vissuta in panchina dal manager spagnolo, letteralmente "imploso" secondo il Daily Telegraph.