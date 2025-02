Guardiola: "Manchester City pronto per il ritorno contro il Real Madrid"

"Quante pensate che ne abbiamo? Di più? Avete ragione, questa volta vi ho mentito. Ho fatto quel commento perché in Inghilterra eravamo praticamente fuori, ma con il passare della settimana, uno si anima. Non ci portiamo dietro il miglior risultato, ma ci proveremo. Lo dico qui così Carlo (Ancelotti, ndr) non mi deve dire nulla domani". In conferenza stampa Pep Guardiola 'ritratta' a proposito delle possibilità del suo Manchester City di superare lo scoglio dei play off di Champions che si chiama Real Madrid, con cui i Citizens hanno perso in casa, per 3-2, all'andata.

"Lo stadio Bernabeu è cambiato molto, perché ero abituato al vecchio - dice ancora Guardiola -, ma non ho sentito nulla di speciale arrivando. Cenerò bene, e domani tutti sappiamo cosa dobbiamo fare meglio".

Poi ancora: "Haaland e Grealish (non al top ndr)? hanno viaggiato, vedremo domani. Ma è bello che siano qui. Cosa ci servirà per rimontare? Giocare una partita quasi perfetta. Il risultato non è stato buono, ma dovremo attaccare, provarci. Domani sarà come andare ad Anfield o a Barcellona: servirà fare una partita praticamente perfetta per vincere. In un match del genere devi essere te stesso, con coraggio. Perché altrimenti..., puoi sempre perdere, ma devi farlo essendo te stesso".

Vista la classifica di Premier e la vicenda del processo per le presunte infrazioni finanziarie, potrebbe essere l'ultima partita in Champions di Guardiola alla guida del City? "Non lo so. Abbiamo molto da fare, molto davanti a noi - risponde -. Ma certo, se non passiamo potrebbe essere la mia ultima partita. La decisione non è mia".