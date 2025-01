Haaland prolunga fino al 2034 contratto con il Manchester City

Erling Haaland ha prolungato fino al termine del campionato 2033-2034 il suo contratto con il Manchester City. L'annuncio è stato dato via social dal club campione d'Inghilterra. Non sono stati resi noti, almeno per ora, i termini economici dell'accoro. L'accordo che il 24enne bomber norvegese aveva in essere con il City fino a oggi era in scadenza il 30 giugno del 2027.