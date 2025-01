Hakan Calhanoglu, nuovo infortunio: fuori per 20 giorni, salta Inter-Bologna

Nuovo infortunio per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter ha infatti accusato un indolenzimento muscolare durante il lavoro personalizzato di recupero dall'elongazione all'adduttore destro: gli accertamenti clinici e strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato un lieve risentimento al soleo della gamba destra. "La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni", conclude il club nerazzurro in una nota. Il turco, che sembrava pronto a tornare disponibile per la gara di mercoledì contro il Bologna, dovrebbe restare fuori circa 20 giorni.