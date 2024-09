Hamilton, Monza è sempre speciale ma ora anche di più

"Monza è sempre speciale ma ora è diverso, lo è anche di più". Il sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton si gode l'atmosfera di Monza ora che è stato annunciato il suo trasferimento in Ferrari a partire dal 2025. "Qui si respira una passione incredibile verso le corse - aggiunge il pilota inglese della Mercedes -. E' davvero entusiasmante. Non so cosa aspettarmi come accoglienza. Negli ultimi anni i tifosi qui sono sempre stati più affettuosi. La gente con me è sempre stata positiva e mi chiedeva di venire in Ferrari. Già ad Imola gli appassionati sono stati molto calorosi.".