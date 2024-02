Horner "felice che sia finita, il team mai forte come ora"

"Sono contento che il processo sia finito. Ovviamente non posso commentare oltre, ma ora siamo qui per concentrarci sul gran premio e sulla stagione che ci attende, cercando di difendere entrambi i titoli". Lo ha detto il team principal della Red Bull, Christian Horner, commentando per la prima volta ai microfoni di Sky Sport Uk la chiusura dell'indagine interna nei suoi confronti dopo essere stato accusato da una collaboratrice del team di di comportamento inopportuno. "Il processo è stato portato avanti e concluso" ha aggiunto, rispondendo alla domanda se la vicenda che ha messo a rumore non solo la scuderia ma l'intero circus sia davvero conclusa, e ha poi negato che ci siano frizioni all'interno della squadra :"Non è mai stata così forte". Parlando poi a Sky Sport, si è detto "felice di poter tornare a correre dopo un periodo frenetico, e quindi soddisfatto dell'andamento delle prime prove libere, anche se "la macchina è ancora da affinare in certi aspetti ma penso che riusciremo a farlo già per la seconda sessione".