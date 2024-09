Howe, Tonali "sicuramente" convocato in Coppa di Lega

Il ritorno di Sandro Tonali al Newcastle dopo la squalifica di 10 mesi per aver violato le regole sulle scommesse sarà una "incredibile liberazione" per il centrocampista, ha affermato il tecnico Eddie Howe. Tonali, che si è unito al Newcastle dal Milan la scorsa estate, è stato fermato a ottobre 2023 per aver scommesso mentre giocava in Serie A. La sua squalifica scade oggi. Quindi domani potrebbe giocare per i Magpies contro il Nottingham Forest nella Coppa di Lega inglese. "Sarà sicuramente in squadra - ha detto Howe - È in forma, non ha sostenuto l'allenamento pre-partita. Ma ha fatto tutto il resto, ha lavorato incredibilmente duro per essere al top della sua forma fisica". Alla domanda su come Tonali si sentirà al suo ritorno, Howe ha detto: "Immagino che viva una gamma di emozioni, con molta eccitazione. Quando hai molto tempo libero, hai molto tempo per riflettere. Ora è solo tornato a fare ciò che ama. Sarà una liberazione incredibile per lui". Infine un consiglio per il ritorno in campo: "Deve giocare sui suoi punti di forza e non tentare nulla troppo fuori dall'ordinario".