Hurkacz sostituisce Tsitsipas agli ATP Finals, fischi per il greco

Fischi dagli spalti dopo il ritiro di Stefanos Tsitsipas nel match contro Holger Rune, durato solo 17 minuti, nella seconda giornata delle Atp Finals a Torino. Sugli spalti erano circa 12.000 gli appassionati giunti per seguire la sfida e molti hanno mostrato il proprio dissenso verso l'inatteso epilogo della partita, sostituita da un match esibizione tra le riserve, il polacco Hubert Hurkacz e lo statunitense Taylor Fritz. Tsitsipas, che ha accusato un problema alla schiena tale da impedirgli di proseguire, sarà sostituito proprio dal polacco, n.9 al mondo, nella partita che giovedì prevedeva la sfida con Novak Djokovic. In base alla classifica del girone 'verde', se stasera Jannik Sinner dovesse vincere in due set contro Djokovic sarebbe matematicamente qualificato alle semifinali come lo sarebbe il serbo vincendo. Potrebbe a quel punto essere decisiva per l'italiano la partita conclusiva con Holger Rune.