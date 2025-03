I Lakers ritrovano LeBron ma vengono travolti dai Bulls

I Lakers ritrovano LeBron James, ma finiscono travolti dai Bulls. La squadra di Chicago ringrazia i suoi leader, Josh Giddey, protagonista di una super partita in una quasi quadrupla doppia, e Coby White (miglior marcatore dei suoi con 36 punti) e si impone 146-115 sul quintetto gialloviola, andato in confusione in difesa con 21 palle perse contro le 10 dei Bulls. Per Giddey 15 punti, 17 assist e 10 rimbalzi. LeBron James, tornato dall'infortunio all'inguine dopo un'assenza di due settimane, ha segnato 17 punti e preso 6 rimbalzi.

Nella altre partite del campionato NBA, Milwaukee supera i Sacramento Kings 114-108 grazie alla grande prestazione di Giannis Antetokounmpo autore di 32 punti e 17 rimbalzi. Successo anche per i Knicks che hanno dominato Washington 122-103, con Karl-Anthony Towns che ha chiuso con 32 punti e 11 rimbalzi. In casa Wizards, Jordan Poole ha segnato 25 punti.

Quarta vittoria consecutiva per Indiana che batte 108-103 i Brooklyn Nets: Tyrese Haliburton, che aveva saltato le ultime tre partite dei Pacers a causa del mal di schiena, è tornato firmando la sua decima doppia doppia in altrettante partite con 16 punti e 12 assist.

Senza Stephen Curry cade Golden State: ad Atlanta gli Hawks hanno battuto gli Warriors 124-115, con Trae Young in modalità doppia-doppia, con 25 punti e 10 assist. Georges Niang ha aggiunto 23 punti partendo dalla panchina. Jimmy Butler (25 punti) è stato il migliore degli Warriors, che hanno pagato l'assenza della loro star, Curry, infortunato al bacino dopo una caduta giovedì.