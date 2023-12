Ibra torna al Milan, Red Bird rafforza la cultura vincente

Zlatan Ibrahimovic ritorna al Milan, per "rafforzare la cultura vincente" dei rossoneri. L'annuncio, atteso da settimane, è stato fatto da RedBird, il fondo di investimenti americano proprietario del club. Ibra sarà un partner operativo e "collaborerà con il team di investimento globale della società". Nel Milan, "Ibra ricoprirà il ruolo di senior advisor della proprietà", lavorerà "in stretto coordinamento" con proprietà e management con un "ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali", si occuperà tra l'altro di "sviluppo dei giocatori e formazione per alte prestazioni" e progetti speciali come il nuovo stadio.