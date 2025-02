Ibrahimovic carica i tifosi Milan: "Domani saremo 80mila contro il Feyenoord"

E' una situazione rara, sono qua perché l'allenatore è in Portogallo e sta tornando in questo momento. Per domani i nostri tifosi sono importanti. Loro hanno avuto il vantaggio dei loro tifosi a Rotterdam. Domani sarà una partita molto diversa con 80mila milanisti, non solo quelli allo stadio ma anche quelli fuori. Spingeranno la squadra, poi chi va in campo deve prendere questa carica per fare il più possibile ed essere pronti": lo dice il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic presente in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Feyenoord, decisiva per la qualificazione agli ottavi. Ibrahimovic prende il posto di Conceiçao che ha voluto essere presente in Portogallo al funerale di Pinto da Costa.