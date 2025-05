Ibrahimovic sostiene Sinner e Milan: "Siamo pronti per la Coppa Italia"

"Oggi siamo qui per tifare per Sinner, domani sarà presente da noi per tifare Milan. Noi siamo pronti, preparati e si gioca". Zlatan Ibrahimovic, a Roma in occasione della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, ha fatto un salto agli Internazionali ed è intervenuto in diretta a Sky Sport parlando di tennis e calcio: "Sinner è bravissimo, può crescere ancora e ha dimostrato che è un campione, ora deve dimostrare continuità. La finale di Coppa Italia? Siamo pronti e preparati".

"Non è la prima volta ma è sempre bellissimo essere qui e vedere grandi campioni, esserci e goderne".

Poi Ibra parla anche di Djokovic: "Sicuro vincerà ancora uno Slam: è una cosa mentale. Per come lo conosco, mentalmente è molto forte e ha dimostrato e continuerà a dimostrare".